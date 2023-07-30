Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 30 июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на западе РК ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны - погода без осадков. По республике - усиление ветра.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской областей ожидается сильная жара до 35-42°С.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара до 42°С.

На большей части Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, в Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Костанайской, на юге, востоке Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

На востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере – чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области оидается высокая пожарная опасность, на западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.