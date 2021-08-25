Неустойчивую погоду прогнозируют на ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане дали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града, порывистым ветром. Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: на западе ночью 17…22, днем 30…38 тепла, на севере ночью 7…18, днем 20…35 тепла, в центре, и на востоке республики ночью 7…18, днем 22…35 тепла, на юге ночью 15…23, днем 32...40 тепла, на юго-востоке ночью 13...22, днем 27...37 тепла», - говорится в сообщении.



