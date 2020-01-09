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вчера 16:54
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Неустойчивую погоду прогнозируют 9 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юго-западе ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег. Лишь на юге ожидается погода без осадков, передаёт МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель.
В Северо-Казахстанской области на большей части, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Кызылординской, ночью в Мангистауской, Атырауской областях ожидаются туман, гололед.
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