Неустойчивую погоду прогнозируют 5 ноября в Казахстане

5 Ноября 2022, 00:43

5 Ноября 2022, 00:43

Неустойчивую погоду прогнозируют 5 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангистауской области - сильный дождь.