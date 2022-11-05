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Неустойчивую погоду прогнозируют 5 ноября в Казахстане

5 Ноября 2022, 00:43
Неустойчивую погоду прогнозируют 5 ноября в Казахстане
5 Ноября 2022, 00:43

Неустойчивую погоду прогнозируют 5 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангистауской области - сильный дождь.


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