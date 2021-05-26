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    00:01, 26 Май 2021 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют 26 мая в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра, на юго-востоке и севере возможен град.

    В Севере-Казахстанской области днем местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью - местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской, днем в Костанайской областях местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области - порывы 23 м/с.

    В Жамбылской, Павлодарской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области - порывы 25 м/с, днем возможен град.

    В Западно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем - с пыльной бурей.

    Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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