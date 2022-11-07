Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 8 – 10 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 8 - 10 ноября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды в начале новой рабочей недели: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, лишь в южных регионах в виде дождя и снега, 8 ноября в отдельных районах востока, в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. В ночные и утренние часы ожидаются туманы, гололеды, в северной половине низовые метели. Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.