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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5 ноября

5 Ноября 2019 00:01
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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, это по-прежнему связано с Южно-Каспийским циклоном и атмосферными фронтами. Местами пройдут осадки, ночью на юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере – низовая метель, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской, ночью в Алматинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, ночью и утром в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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