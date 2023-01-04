Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5-7 января

    4 Января 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие дни, с 5 по 7 января, погоду Казахстана будет определять очередной атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Колебание температур воздуха в северных регионах ночью от 5-15 до 15-25 мороза, днем от 10-20 до 2-10 мороза, на западе основной фон температуры составит ночью 0-10 мороза, днем понижение от 5 тепла-5 мороза до 0-11 мороза, в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 5-13 мороза, днем 0-8 мороза, на юге основной фон температуры воздуха днем 3-13 тепла, а на юго-востоке 0-8 тепла», - прогнозируют синоптики.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
    Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
    Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
    На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров