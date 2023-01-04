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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5-7 января

4 Января 2023, 12:46
Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 5-7 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие дни, с 5 по 7 января, погоду Казахстана будет определять очередной атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Колебание температур воздуха в северных регионах ночью от 5-15 до 15-25 мороза, днем от 10-20 до 2-10 мороза, на западе основной фон температуры составит ночью 0-10 мороза, днем понижение от 5 тепла-5 мороза до 0-11 мороза, в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 5-13 мороза, днем 0-8 мороза, на юге основной фон температуры воздуха днем 3-13 тепла, а на юго-востоке 0-8 тепла», - прогнозируют синоптики.


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