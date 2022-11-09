Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 10 – 12 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 10 - 12 ноября 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, лишь на юге страны, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине низовые метели. Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.



