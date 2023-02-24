Неустойчивая погода сохранится 24 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территория Казахстана по-прежнему остается под влиянием атлантического циклона, в связи с чем 24 февраля в стране сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке - погода без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении синоптиков.

На большей части республики 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.



