Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Лишь на юге, западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на северо-западе, севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-38°С.

Днем на юге Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей ожидается очень сильная жара 42-43°С.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на севере Атырауской области ожидается ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на западе, юге Павлодарской, на юге Костанайской, на западе, востоке, юге Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей чрезвычайная пожарная опасность.