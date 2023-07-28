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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
28 Июля 2023, 06:33
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Лишь на юге, западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на северо-западе, севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-38°С.

Днем на юге Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей ожидается очень сильная жара 42-43°С.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на севере Атырауской области ожидается ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на западе, юге Павлодарской, на юге Костанайской, на западе, востоке, юге Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей чрезвычайная пожарная опасность.


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