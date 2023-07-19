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    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    19 Июля 2023, 00:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 19 июля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, западе страны - сильный дождь, ожидаются гроза, град, шквал. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря, ночью и утром на северо-западе – туман.

    Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, области Жетысу, на юге Карагандинской области, области Абай сохраняется сильная жара 35-42°С.

    На большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, на юге, востоке Акмолинской областях, областей Улытау, Абай, Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на востоке Северо-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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