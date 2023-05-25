Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога Северного антициклона ожидается ясная погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Павлодарской, на востоке, в центре Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.