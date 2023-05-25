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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 07:19
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога Северного антициклона ожидается ясная погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Павлодарской, на востоке, в центре Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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