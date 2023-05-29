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    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

    29 Мая 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 30 мая по 1 июня погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня - в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Лишь в Кызылординской и Улытауской областях, с отрогом антициклона, сохранится погода без осадков. Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями.

    Основной температурный фон по Казахстану днем: на западе и северо-западе - 28-36 тепла, на севере, юго-востоке и в центре - 25-35 тепла, на юге - 32-37 тепла, на востоке - постепенное повышение до 20-28 тепла», - прогнозируют синоптики.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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