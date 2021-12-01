Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Со 2 декабря на западные и северные районы Казахстана будет оказывать свое влияние ложбина циклона, где ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед и усиление ветра. Ближе к 4 декабря, с выходом антициклона из районов Черного моря, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха ночью до 0…5 мороза на западе, до 5…15 мороза на севере и в центре, до 0…10 мороза в южной и юго-восточной половине страны», - говорится в сообщении синоптиков.