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вчера 16:35
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вчера 16:08
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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 7 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана 7 января сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами туман, гололед, низовая метель.
В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.
В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Мангистауской области местами туман, ночью местами гололед.
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