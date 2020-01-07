Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 7 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана 7 января сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами туман, гололед, низовая метель.

В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами туман, ночью местами гололед.