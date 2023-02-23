Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 23 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атлантического циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке - погода без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении синоптиков.

23 февраля в столице и 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



