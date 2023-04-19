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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 20-22 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2023, 12:40
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 20-22 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Весь период на западе и в горных районах юго-востока, на севере и востоке, в конце периода на юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока - осадки в виде дождя и снега, гололед. На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесет ясную погоду, без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей», - говорится в сообщении синоптиков.


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