Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 15 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ней, на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ».

По республике пройдет снег, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке - осадки (снег, дождь), усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный снег.