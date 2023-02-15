Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 15 февраля
15 Февраля 2023, 00:12
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ней, на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ».
По республике пройдет снег, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке - осадки (снег, дождь), усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.
В Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный снег.
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