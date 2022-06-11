11 Июня 2022 00:03

Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 11 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 11 июня по-прежнему будет оказывать влияние циклон, сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке –сильный дождь. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря. Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области туман, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются днем град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидаются град, шквал, усиление ветра северо-западе, западе области 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге, востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.