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Неустойчивая погода ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
20 Декабря 2021 11:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В период 21-23 декабря на Казахстан будет оказывать свое влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге преимущественно в виде дождя.
По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер 15-25 м/с, в северной половине с метелью. Ближе к 23 декабря, с выходом антициклона из районов Черного моря, ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью до 8…23 мороза, днем до 5…15 мороза, на севере, востоке и в центре ночью до 5 …15 мороза, днем до 0…8 мороза, в южной и юго-восточной половине ночью до 5 мороза…5 тепла, днем до 0…10 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.
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