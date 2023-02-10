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    Неустойчивая погода ожидается на выходных в Казахстане

    10 Февраля 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По всей территории Казахстана 11-13 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются снег, усиление ветра до 15-23 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ»

    11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях - очень сильный ветер до 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью. По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке - гололед.

    Резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до 17-25, на юго-востоке до 10-25 мороза, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от 5 мороза-2 тепла до 3-8 тепла.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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