Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неустойчивая погода ожидается на выходных в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Февраля 2023, 15:25
Неустойчивая погода ожидается на выходных в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По всей территории Казахстана 11-13 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются снег, усиление ветра до 15-23 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ»

11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях - очень сильный ветер до 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью. По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке - гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до 17-25, на юго-востоке до 10-25 мороза, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от 5 мороза-2 тепла до 3-8 тепла.


Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня