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Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана

Махаббат Сыздыкова
8 Апреля 2023, 01:00
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В горных районах юго-востока Казахстана ожидается дождь с переходом в снег, в северных регионах – снег, на юге, юго-востоке Казахстана пройдут дожди, в горных районах - сильные осадки. Лишь на западе, крайнем северо-западе, севере страны ожидается ясная погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

По республике ожидаются усиление ветра, туман, в северных областях - гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза, на юге и юго-востоке - град.

Ночью на юге, востоке, в горных районах Алматинской, в горных районах Жетысуской области, днем в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

Ночью на севере Жетысуской области сохраняются заморозки 1 градус.


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