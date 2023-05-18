Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая

    18 Мая 2023, 00:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды сохранится 18 мая на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, град, туман и заморозки. На востоке страны будет погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на западе, севере, юге, в центре области - сильный дождь. На западе, севере, юге, в центре возможен град. На востоке республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в Жамбылской области ночью и утром в горных районах - туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    По прогнозам синоптиков, в Жамбылской области ночью на севере, юго-западе, в горных районах, днем на востоке, в горных районах, на западе, юге Акмолинской, в горных районах Туркестанской, ночью на северо-востоке Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, днем на западе, юге, в горных районах Алматинской, в центре Мангистауской, на западе Карагандинской областей ожидается сильный дождь.

    Ночью на севере Акмолинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    В Кызылординской, на севере, востоке в Туркестанской, в Улытауской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Регионы Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 18 мая
    Шторм ожидается 18 мая в Казахстане
    Рекордные температуры в ближайшие пять лет прогнозируют эксперты
    Сильные дожди с грозами ожидаются 18-20 мая в Казахстане
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров