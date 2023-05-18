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Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Мая 2023, 00:25
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 18 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды сохранится 18 мая на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, град, туман и заморозки. На востоке страны будет погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на западе, севере, юге, в центре области - сильный дождь. На западе, севере, юге, в центре возможен град. На востоке республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в Жамбылской области ночью и утром в горных районах - туман», - говорится в сообщении синоптиков.

По прогнозам синоптиков, в Жамбылской области ночью на севере, юго-западе, в горных районах, днем на востоке, в горных районах, на западе, юге Акмолинской, в горных районах Туркестанской, ночью на северо-востоке Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, днем на западе, юге, в горных районах Алматинской, в центре Мангистауской, на западе Карагандинской областей ожидается сильный дождь.

Ночью на севере Акмолинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, на севере, востоке в Туркестанской, в Улытауской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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