Неустойчивая погода ожидается 7 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 7 июня представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на западе республики возможно выпадение града, лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере туман», - сообщают синоптики.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской, днем в Карагандинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – местами возможен град.

В Алматинской, Костанайской областях ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, возможен град.

В Атырауской, днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.