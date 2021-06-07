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    03:20, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается 7 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 7 июня представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на западе республики возможно выпадение града, лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере туман», - сообщают синоптики.

    В Жамбылской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усилится ветер 15-20 м/с.

    В Мангыстауской, днем в Карагандинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – местами возможен град.

    В Алматинской, Костанайской областях ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, возможен град.

    В Атырауской, днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

    Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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