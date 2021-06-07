Неустойчивая погода ожидается 7 июня в Казахстане
«На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на западе республики возможно выпадение града, лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере туман», - сообщают синоптики.
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Мангыстауской, днем в Карагандинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – местами возможен град.
В Алматинской, Костанайской областях ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, возможен град.
В Атырауской, днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.
Днем на большей части Жамбылской, Туркестанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на большей части Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.