Неустойчивая погода ожидается 6 июня в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке Алматинской области - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных районах - гроза.
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер 15-20 м/с, днем в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.
Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре области днем усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с.
Ночью на севере, юге Актюбинской области – гроза, при грозе усиление ветра 15 м/с.
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юге, в центре Атырауской области – гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области – туман.
Днем в Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.
На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской и в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.