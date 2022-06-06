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    01:18, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается 6 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, с чем пройдут дожди с грозами, град, шквал, на западе – сильный дождь. Лишь на севере, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юго-западе – пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке Алматинской области - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных районах - гроза.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер 15-20 м/с, днем в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

    Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре области днем усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с.

    Ночью на севере, юге Актюбинской области – гроза, при грозе усиление ветра 15 м/с.

    На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юге, в центре Атырауской области – гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области – туман.

    Днем в Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской и в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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