Неустойчивая погода ожидается 6 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 6 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде, дождя и снега, усиление ветра, гололед, туман.