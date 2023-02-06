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Неустойчивая погода ожидается 6 февраля в Казахстане

6 Февраля 2023, 07:14
Неустойчивая погода ожидается 6 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 6 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде, дождя и снега, усиление ветра, гололед, туман.


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