Неустойчивая погода ожидается 4 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на востоке – сильный, на остальной территории погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, на севере и в центре – туман, местами возможен град, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, днем в Алматинской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Павлодарской области днем местами порывы 25 м/с, в Акмолинской, ночью в Карагандинской области местами – туман, в Туркестанской области местами – пыльная буря.

Местами в Кызылординской, Атырауской, на западе Алматинской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.