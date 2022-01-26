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Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане

26 Января 2022 15:33
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Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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« На западе, востоке, севере Казахстана с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (преимущественно в виде снега), на северо-западе страны - низовая метель, на востоке страны – усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-западе Казахстана местами ожидается гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, днем на западе, севере области – гололед.

На юге Костанайской области ожидается туман, днем на западе, севере области – низовая метель.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман.

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#Казгидромет   #Погода  
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