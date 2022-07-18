Неустойчивая погода ожидается 18 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранит неустойчивый характер в северной половине РК – пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град, на севере, северо-западе, юго-востоке в ночные часы - туман, на юге, юго-западе – пыльная буря. На юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Жамбылской, Мангистауской, в южной половине Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.



