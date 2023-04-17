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Неустойчивая погода ожидается 17 апреля в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Апреля 2023, 00:01
Неустойчивая погода ожидается 17 апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Черного моря продолжает определять погоду РК – в связи с чем сохраняются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах - в виде дождя, на юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской и Жетысуской областей, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на севере Абайской, в горных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на севере Карагандинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, на севере, в центре Кызылординской областей - заморозки до 3 градусов.

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