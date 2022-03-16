Неустойчивая погода ожидается 16 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАНЮ КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидаются осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока пройдут сильные осадки (дождь, снег). Усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза, на западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской – усиление ветра 15-20, временами 23 м/с.

На севере, западе Актюбинской, на юге Костанайской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на востоке, юго-востоке Костанайской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере – низовая метель, гололед, на севере, северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, днем в центре и на юге области – гололед.

На юге, северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица, ночью на севере, востоке – туман. В Манги стауской области ожидаются гололед, туман.