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    • Неустойчивая погода ожидается 12 августа в Казахстане

    12 Августа 2022 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, востоке, в горных районах юго-востока - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом, на юге шквалом. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. На юго-западе области – пыльная буря

    На юге Павлодарской, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской, днем на севере Абайской областей ожидается сильный дождь.

    Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется, в Актюбинской области - сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областях, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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