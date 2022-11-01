Неустойчивая погода ожидается 1 ноября в Казахстане

1 Ноября 2022, 00:01

1 Ноября 2022, 00:01

Неустойчивая погода ожидается 1 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

На большей части Мангистауской ожидается сильный дождь, на востоке Западно-Казахстанской, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).