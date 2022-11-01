Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неустойчивая погода ожидается 1 ноября в Казахстане

1 Ноября 2022, 00:01
1 Ноября 2022, 00:01

Неустойчивая погода ожидается 1 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

На большей части Мангистауской ожидается сильный дождь, на востоке Западно-Казахстанской, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).


Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Все дороги по стране открыты - МЧС
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
Первый снег выпал в Таразе
Туман и гололед ожидаются в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору