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    Неустойчивая погода будет в Казахстане в ближайшие три дня

    2 Ноября 2022, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Пройдут осадки в виде дождя и снега, днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в г орных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки. 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северо- западных, северных регионах с низовой метелью. Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается», - говорится в сообщении синоптиков.


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