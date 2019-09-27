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Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 сентября

27 Сентября 2019 00:12
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Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северный циклон с районов Карского моря в пятницу, 27 сентября, будет оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, лишь на юго-востоке, юге страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, ветер 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, утром и днем в Туркестанской, днем в Кызылординской, Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской, Павлодарской областях – местами туман.

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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