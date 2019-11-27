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вчера 12:25
Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северных, центральных и восточных регионах Казахстана 27 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, лишь на западе и востоке – усиление ветра, в центре - гололед. Местами ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Карагандинской области местами – низовая метель, туман, ночью местами ожидается гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром в Алматинской областях местами - туман.
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