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Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 ноября

27 Ноября 2019 00:15
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Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северных, центральных и восточных регионах Казахстана 27 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, лишь на западе и востоке – усиление ветра, в центре - гололед. Местами ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Карагандинской области местами – низовая метель, туман, ночью местами ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром в Алматинской областях местами - туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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