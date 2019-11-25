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Неустойчивая погода будет в Казахстане 25 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 25 ноября с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, лишь на западной части РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами – туман, гололед, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами – гололед.
В Атырауской, Актюбинской областях местами – туман.
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