Неустойчивая погода будет в Казахстане 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь восток, центр и юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части страны ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, на западе и севере - туман, на северо-западе – гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра 15-20, на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Акмолинской области ночью на северо-западе области, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях на северо-западе области ожидается туман, на западе области усиление ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

Днем на западе Мангыстауской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается гололед, на северо-востоке, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.