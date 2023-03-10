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    Неустойчивая погода будет в ближайшие три дня в Казахстане

    10 Марта 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, 11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. По стране ожидаются туманы, в северной половине - гололеды. В южной половине республики ожидаются грозы.

    Температура воздуха: в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0-10 тепла до 2 мороза-8 тепла, днем от 3-15 до 7-18 тепла, понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью - от 0-12 до 3-15 мороза, днем - от 3 мороза-10 тепла до 5 мороза-3 тепла, на юге ночью - понижение до 3 мороза-10 тепла, днем - повышение до 10-20 тепла, на юго-востоке - понижение ночью до 0-8 тепла, днем - до 2-18 тепла.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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