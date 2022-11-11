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    00:40, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Неустойчивая погода будет на большей части Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С ложбиной атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов 11 ноября на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, юго-востоке – усиление ветра. Лишь на западе, юго-востоке страны – погода без осадков. По республике ожидаются туманы», - говорится в сообщении синоптиков.


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