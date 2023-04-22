Неуловимая участница «Қыз қуу» Жания Сатылганова о том, как готовиться к скачкам и тренировать лошадей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жания Сатылганова из Жамбылской области участвует в скачках и кокпаре, за ее плечами уже 33 национальный конных состязания «Қыз қуу». О том, как ни один джигит не смог ее догнать, а она «побила» камчой всех 33 соперников, девушка рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Призер и победитель многих конных состязаний Жания Сатылганова теперь занимается подготовкой не только коней для кокпара, но и породистых лошадей для скачек. В свое время любовь к лошадям побудила ее выбрать профессию ветеринарного врача.

«Мой дедушка Муратхан Картабаев – известный в районе тренер лошадей. Я росла рядом с ним и тоже увлеклась лошадьми. Когда мои ровесники играли в игрушки, я помогала дедушке ухаживать за скакунами. Впервые я приняла участие в скачках на праздновании Наурыз мейрамы в селе Кордай, когда мне было 18 лет. Через год я попытала счастья на Кубке Президента Казахстана, где собирались лучшие кони и наездники. К сожалению, в состязании иноходцев моему коню не повезло, мы удовольствовались шестым местом. До этого я занимала первые места, но это все было на районном уровне. Я поставила себе цель достичь больших высот. И я своего добилась. На одной из скачек я получила главный приз – верблюда. Это меня еще больше вдохновило. Большую часть побед я добилась благодаря своему скакуну по кличке Кызылкурен», – говорит девушка-наездница.

Кроме подготовки скакунов, Жания любит объезжать жеребцов, играть в кокпар, выполнять различные трюки. Говорит, что ей придает особую энергию укрощение необъезженных ретивых. По ее словам, она объездила более 15 жеребцов. Жанию несколько раз приглашали в Россию для подготовки лошадей к скачкам. Но девушка отказалась.

«Моя цель – прославлять наших скакунов, а не чужих», – сказала Жания.

Сейчас девушка готовит к скачкам четырех коней.

Односельчане считают Жанию очень упорной девушкой. Действительно, каждое ее слово точно, как стрела из боевого лука, движения энергичные. Во время заездки лошадей, на кокпаре она несколько раз получала травмы. Но это нисколько не уменьшило ее любви к скакунам. Напротив, Жания говорит: «Когда объезжаю жеребцов, скачу в байге – испытываю особое чувство. У меня как будто крылья вырастают, когда сажусь на коня. Никогда не думаю, что могу упасть, не боюсь. В седле держусь уверенно. И лошади это чувствуют. Легко поднимаю на седло туши козлов весом до 35 килограммов. Приходилось и на скаку поднимать».

«Лошади – очень умные, эмоциональные животные. При работе с лошадью нужно следить за ее настроением, нужно вовремя ее кормить и поить. Не все из них становятся скакунами. Для того, чтобы добиваться успехов, нужно много труда, нужна подготовка. Некоторые лошади способны скакать на большие расстояния, а другие не могут. Нужно уметь их различать. При подготовке к скачкам я встаю в 5 часов утра, даю корм, затем выстаиваю. В полдень даю разминку и опять выстаиваю. Для открытия дыхания перед тренировками делаю 5-6 кругов. А при подготовке к состязанию иноходцев, самое главное – подготовить так, чтобы конь мог пройти намеченную дистанцию. При подготовке к скачкам привязываю коня так, чтобы голову держал выше, а иноходца – наоборот, чтобы ниже. При подготовке коня нужно находиться рядом с ним 24 часа в сутки. Нужно уделять ему много времени, много внимания. Я люблю всех скакунов, которых готовила, но особенно Ерке-Сери. Это особенное животное, он энергичный и упорный. С ним нужно, действительно, разговаривать, только тогда он подчинится твоей воле», – говорит Жания Сатылганова.

Девушка из Кордайского района свой жизненный путь, профессию и судьбу связывает только со скакунами.

«В Таразе и Кызылорде будут большие скачки. Мы выигрывали разные призы, начиная с верблюда: лошадей, бычков, баранов, денежные призы. Теперь надеемся на аламан байге выиграть машину», – говорит с улыбкой Жания.

Но призы – не главное.

«Когда мой скакун приходит к финишу, первым делом его полностью осматриваю – не повредил ли он что-нибудь. Пока он скачет, думаю только о том, чтобы он не пострадал. А если получит травму, то вместе с дедушкой его лечим», – говорит девушка.