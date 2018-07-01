Неудачное селфи: Сорвавшийся со скалы в Бурабае астанчанин находится в реанимации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сорвавшийся со скалы в Бурабайском районе Акмолинской области 24-летний житель Астаны находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сорвавшийся со скалы турист находится в реанимации Бурабайской районной больницы.

Как рассказали врачи, состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, ночью мужчина перенес операцию. Пациент был доставлен с переломами черепа и костей голени. В такой ситуации медики не дают никаких прогнозов.

В ДЧС Акмолинской области пояснили, что, по словам самого 24-летнего жителя Астаны, на прогулке на высоте 948 метров он делал селфи, поскользнулся и упал со скалы.

Напомним, 25 июля 2018 года в 11:28 в единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение от очевидца, что на горе в районе поляны Абылай хана в Бурабайском районе лежит травмированный человек. Оперативным дежурным незамедлительно на место происшествия были направлены скорая медицинская служба и спасательное подразделение ДЧС Акмолинской области. Мужчина был отправлен в больницу.