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    Нетрудно заметить, что для кибератак разрабатывают специальные системы - Дархан Кыдырали

    3 Октября 2022, 21:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нетрудно заметить, что для кибератак разрабатывают специальные системы. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в интервью телепрограмме Apta на национальном телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В последнее время в нашей стране распространяется информация об увеличении кибератак. Об этом говорил и Глава государства в ходе своего визита в Абайскую область. Этот вопрос прокомментировал и недавно назначенный глава МИОР.

    «В целом, в этот период, которые ученые называют «постправдой», в мире довольно остро стоит вопрос гибридной войны. Во время такой безоружной войны непроверенная информация, необоснованные факты во многих случаях путают людей и вводят в заблуждение. Поэтому мы видим, что такая информационная атака сейчас направлена и на Казахстан. Об этом заявил и Президент в своем выступлении в Семее. Во время такой информационной войны для сохранения нашего единства, благополучия, и в целом для того, чтобы наша независимость была основательной, необходима высокая ответственность не только пишущего сообщества, но и потребителей», - сказал Дархан Кыдырали.

    Министр подчеркнул, что во время информационных войн на каждого гражданина налагается большая ответственность. Он также остановился на причинах увеличения числа кибератак.

    «В прошлом под DDoS -атакой подразумевалась и техническая сторона. Затем мы видим, что кибератаки также ускорились. Например, вчера в Павлодаре распространилась специальная фейк-информация. Мы узнали, что ее тоже распространял иностранный гражданин. Последний месяц был очень насыщенным на события. Состоялся Съезд лидеров мировых религий, нашу страну посетил Папа Римский, состоялись зарубежные визиты Президента Казахстана в Нью-Йорк, Лондон, все эти события вызвали большой резонанс. Вполне возможно, что кто-то хочет сделать Казахстан островом нестабильности. Заставляет задуматься и тот факт, что это все совпало с предвыборным периодом. Здесь нетрудно заметить, что это делают специальные системы», - добавил Дархан Кыдырали.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Безопасность Общество МИОР Фейки
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