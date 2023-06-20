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    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь

    20 Июня 2023, 01:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Социальные сети Петропавловска облетела фотография сбитого автомобилем фонаря на пешеходной улице Конституции Казахстана. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, в 7.20 утра 20-летний горожанин, не имеющий водительских прав, в нетрезвом состоянии сел за руль Audi. В результате не справился с управлением, выехал на пешеходную улицу и наехал на фонарь. К счастью, обошлось без жертв.

    «В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», - прокомментировали в пресс-службе.

    Санкция статьи подразумевает административный арест на 20 суток.

    За пять месяцев на дорогах остановили 395 жителей региона, севших за руль в нетрезвом состоянии. Пьяные водители совершили 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и 10 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК
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