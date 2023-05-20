Нетрезвую девушку в полицейской форме задержали в Актобе

АКТОБЕ .КАЗИНФОРМ - 29-летнюю хулиганку доставили в участковый пункт полиции Актобе, где выяснилось, что она не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

19 мая на пульт «102» Центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Есет батыра» ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии

Выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали 29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции.

«На данный момент она доставлена в участковый пункт полиции для составления протокола по ст. 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), 434 (мелкое хулиганство) и по ст. 675 (незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования) КоАП РК», - говорится в сообщении полиции.

Также выясняется, откуда она взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.



